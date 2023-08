Incidente sul Mangart: la Scuola italiana Sci ricorda Giulio Alberto Pacchione

MeteoWeb

Sono trascorsi pochi giorni dalla scomparsa di Giulio Alberto Pacchione che ha subito un incidente in montagna sul Mangart insieme all’amico Lorenzo Paroni. Il Presidente AMSI Nazionale Luciano Stampa, il Consiglio Direttivo e la Segreteria, si stringono intorno famiglia di in questo momento di dolore. Giulio Alberto , 28 enne, era finanziere e il vice presidente AMSI Nazionale Alessandro Pandolfo lo descrive come “un maestro di sci esperto e aveva fatto della sua passione uno stile di vita, infatti, da anni si era trasferito a Tarvisio, ed era conosciuto nella comunità locale per la sua competenza, la sua dedizione e la sua generosità“. Oltre alla sua attività di maestro di sci, Giulio Alberto faceva parte della stazione di Cave del Predil del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e avrebbe dovuto a breve sostenere l’esame di ingresso per entrare nel Corpo.

Il Presidente e il Direttivo del Collegio Nazionale dei maestri di sci piangono il loro collega Giulio Alberto, ed esprimono a nome di tutti i maestri di sci italiani le loro più sentite condoglianze alla famiglia.