Torna l’incubo incendi in Grecia: previsioni di rischio estremo su quasi tutto il Paese

La Grecia è di nuovo alle prese con vasti incendi che stanno determinando vittime, evacuazioni e distruzione. E la situazione per i prossimi giorni non sembra mostrare segni di miglioramento. Secondo quanto emerge dalle mappe pubblicate dalla Direzione generale della Commissione Ue per la Protezione Civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (Dg Echo), le previsioni di rischio incendio in Grecia per il periodo 22-28 agosto rimangono “molto alte” o “estreme” sulla quasi totalità del territorio nazionale. Rischio “molto estremo” rimane nella regione di Alexandroupolis-Feres, al confine nord-orientale con la Turchia – dove sono già andati bruciati oltre 8.500 ettari – nell’Attica (la regione intorno alla capitale Atene) e in parti del Peloponneso.