Spazio: con l’India sbarca sulla Luna anche la multinazionale italiana Coim

Sulla Luna con la missione indiana Chandrayaan-3 è allunata anche la multinazionale italiana Coim. La filiale indiana di Coim ha infatti fornito al proprio partner M/s Uma polymer ltd il primer Novacote-Coiminks per estrusione Pr8099, prodotto localmente, per realizzare i tubi flessibili che garantiscono l’immissione di aria pulita e fresca nei mezzi di lancio. “Queste soluzioni sono state utilizzate da ISRO, l’Indian Space Research Organisation, nelle ultime 50 missioni, inclusa Chandrayaan-3“, sottolinea la multinazionale.

“Siamo orgogliosi di avere contribuito a questo grande successo con un grande prodotto Coim“, afferma Giuseppe Librandi, Presidente e CEO di Coim. “Ci congratuliamo con il nostro partner M/s Uma polymer ltd per la fruttuosa e duratura collaborazione con ISRO, l’organizzazione indiana per la ricerca spaziale, e ci auguriamo di raggiungere tanti altri ambiziosi traguardi insieme“, afferma inoltre il CEO.