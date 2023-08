Maltempo, ancora instabilità pomeridiana: forti temporali sull’Appennino e non solo

MeteoWeb

Mentre l’alta pressione va consolidandosi progressivamente sull’Italia, oggi è rimasta ancora residua instabilità sui rilievi. Forti temporali stanno colpendo a macchia di leopardo lungo l’Appennino, in particolare tra Toscana, Umbria e Marche, ma anche nella zona tra Liguria ed Emilia Romagna, nel sud del Lazio, in parti di Abruzzo e Campania. Qualche temporale ha interessato anche la Calabria, il Friuli e l’Istria, in Croazia. A livello di precipitazioni, segnaliamo 18mm caduti a Città di Castello e 12mm a Pietralunga, nel Perugino, 15mm a Rotondi, nell’Avellinese.

Dal weekend, le temperature saranno in aumento per una nuova ondata di caldo sull’Europa che, tuttavia, interesserà l’Italia solo di striscio. Saranno colpite in particolare le regioni del Nord, ma senza grandi eccessi di caldo.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: