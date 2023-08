Meteo, l’ondata di caldo fantasma: c’è solo sui media catastrofisti ma non nella realtà

MeteoWeb

Siamo arrivati al 18 agosto e della fantomatica “grande ondata di caldo africano” non è rimasto altro che i titoloni dei giornali catastrofisti. Sull’Italia non fa caldo, non in eccesso rispetto alla norma del periodo, anzi il maltempo sta flagellando varie zone del Paese in modo particolare al Nord con fenomeni estremi che si ripetono ogni giorno da ormai cinque giorni consecutivi provocando danni e disagi, oltre che freddo anomalo.

La scorsa settimana s’è conclusa con importanti anomalie fredde non solo in Italia ma più in generale su gran parte d’Europa, come evidenzia l’apposita mappa NOAA:

Anche questa settimana si concluderà con scarti analoghi, almeno in Italia. La situazione cambierà nella prossima, perchè farà più caldo. Ma non sarà una “eccezionale ondata di calore” e non è affatto vero che “si supereranno ovunque i +40°C con temperature estreme“. Sono solo le ennesime fake news dei media generalisti, totalmente ignoranti di meteorologia, o di settore ma dedicati al catastrofismo climatico sempre più dilagante e alla moda. Soltanto qualche località interna potrà raggiungere i +40°C tra domenica 20 e giovedì 24 agosto, ma tra le principali città difficilmente registreremo picchi superiori ai +37°C e comunque molto isolati, sia come location che come durata. Saranno più diffusi, al Centro/Nord, valori massimi di +35°C che sono certamente caldi ma affatto esagerati per un periodo dell’anno ancora comunque estivo.

Le temperature rinfrescheranno comunque sempre la sera, dopo il tramonto, che ormai è sempre più spostato verso il pomeriggio. Le giornate sono più corte e meno luminose, quindi anche l’effetto di calore dovuto al soleggiamento inizia a scemare. Anche per questo non raggiungeremo temperature particolarmente elevate, mentre al Centro/Sud di caldo non ce ne sarà affatto. Sulle Regioni meridionali, infatti, si insinuerà anche la prossima settimana una nuova goccia fredda proveniente dai Balcani che manterrà le temperature in linea, se non addirittura inferiori, rispetto alle medie stagionali.

Tutto nella norma, quindi. L’unica ondata di caldo degna di nota di questa stagione rimane quella di metà-fine luglio, che è stata terribile con dieci giorni consecutivi dal clima rovente, soprattutto al Centro/Sud dove sono stati battuti molti record mensili e addirittura alcuni assoluti. Per il resto, ci avviamo a lunghi passi verso la fine dell’estate che è ormai sempre più vicina all’orizzonte di fine agosto con la consueta rottura di forte maltempo che i modelli confermano per il weekend 25-27 agosto. Ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti

