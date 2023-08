Israele, frana in un torrente vicino al mar Morto: muore bimbo di 5 anni

MeteoWeb

Un bambino di 5 anni è morto questa mattina – e almeno altri 8 escursionisti sono rimasti feriti – a causa di una frana in un torrente vicino al Mar Morto in Israele. Una unità di elite di ricerca e soccorso dell’aviazione è arrivata sul posto prestare i primi soccorsi agli escursionisti tra i quali c’erano diversi bambini.

La frana di materiale roccioso è venuta giù da una collina nella Riserva Naturale di Ein Gedi, sulla sponda occidentale del Mar Morto. Non è chiaro cosa abbia provocato la frana, evento che solitamente si verifica quando piogge torrenziali o terremoti provocano crepe in una collina rocciosa. Il servizio medico di emergenza volontario con sede in Israele United Hatzalah ha affermato che “numerose” persone sono ancora intrappolati sotto le macerie e che le squadre di soccorso stanno cercando di raggiungerli.