Il lander russo Luna-25 ha corretto con successo l’orbita, si prepara all’allunaggio

La missione russa Luna-25 prosegue come da programma. Oggi alle 08:20 ora italiana, il sistema di propulsione del lander ha eseguito una correzione dell’orbita, accendendo i motori per 40 secondi. L’obiettivo dell’operazione era fornire le migliori condizioni per la successiva orbita di pre-atterraggio sul nostro satellite. Roscosmos ha confermato che la correzione è andata a buon fine, tutti i sistemi di bordo funzionano normalmente e la comunicazione è stabile.

La missione Luna-25

La missione Luna-25 è decollata lo scorso 11 agosto con un razzo Soyuz-2.1b dal cosmodromo di Vostochny nella regione dell’Amur, nell’Estremo Oriente della Russia. L’ultima missione lunare partita da quella che oggi è la Russia, Luna-24, è decollata nel 1976 e ha riportato sulla Terra 170 grammi di campioni lunari. Il lancio di Luna-25 ha subito numerosi ritardi dovuti in parte alla guerra della Russia contro l’Ucraina, che ha avuto effetti di vasta portata sulla cooperazione internazionale spaziale.

Se tutto andrà secondo i piani, Luna-25 ora orbiterà attorno al nostro satellite ancora per qualche giorno. Poi la sonda tenterà un atterraggio vicino a uno dei 3 crateri che circondano il Polo Sud. La sonda è stata progettata per operare per almeno un anno. Una volta sulla superficie lunare, supponendo che l’allunaggio abbia successo, Luna-25 analizzerà il suolo, cercherà ghiaccio d’acqua e condurrà esperimenti nell’atmosfera. Il lander trasporta 8 diversi strumenti tra cui uno spettrometro di massa e un dispositivo in grado di colpire i campioni di suolo lunare, consentendogli di esaminare la polvere risultante per analizzarne la composizione chimica.