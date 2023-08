Fallita la missione della Russia Luna-25: la sonda si è schiantata

MeteoWeb

E’ stata l’ipotesi più temuta nelle scorse ore, ed ora è arrivata la conferma ufficiale. L’ente spaziale russo Roscosmos ha annunciato il fallimento della missione Luna-25: sono stati persi i contatti con la sonda dopo il suo impatto con il suolo lunare. L’agenzia ha citato una “collisione con la superficie lunare” in cui la sonda sarebbe stata distrutta. “Secondo i risultati di un’analisi preliminare, a causa della deviazione dei parametri effettivi rispetto a quelli calcolati, il veicolo spaziale Luna-25 è finito in un’orbita non prevista ed è stato distrutto a seguito di una collisione con la superficie lunare,” è stato spiegato in una nota.

“Il 19 agosto, in accordo con il programma di volo Luna-25, è stato fornito un impulso per l’orbita ellittica pre-atterraggio. Verso le 14:57 ora di Mosca, la comunicazione con l’apparato Luna-25 è stata interrotta. Le misure prese il 19 e 20 agosto per cercare il dispositivo ed entrare in contatto con esso non hanno prodotto alcun risultato,” ha evidenziato l’agenzia spaziale russa. “Una commissione interdipartimentale appositamente formata si occuperà di chiarire le ragioni della perdita“.

Missione Luna-25, duro colpo per la Russia

Luna-25 è stata lanciata lo scorso 11 agosto e ha raggiunto l’orbita lunare 6 giorni dopo. L’atterraggio era programmato sul Polo Sud tra 21 e 23 agosto. La missione trasportava diversi strumenti scientifici: l’obiettivo era cercare ghiaccio d’acqua ed eseguire una serie di indagini nell’esotica regione del Polo Sud, che fino ad oggi non ha mai ospitato un lander o un rover.

L’ultima missione lunare partita da quella che oggi è la Russia, Luna-24, è decollata nel 1976 e ha riportato sulla Terra 170 grammi di campioni lunari. Il lancio di Luna-25 ha subito numerosi ritardi dovuti in parte alla guerra della Russia contro l’Ucraina, che ha avuto effetti di vasta portata sulla cooperazione internazionale spaziale.

Con l’allunaggio di Luna-25 Mosca stava cercando di battere l’India, la cui missione (un lander e un rover) dovrebbe atterrare sul satellite il 23 agosto.