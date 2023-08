“Situazione di emergenza” in orbita lunare: problema “fatale” per la sonda russa Luna-25

MeteoWeb

La prima missione lunare della Russia in quasi mezzo secolo potrebbe essere in guai seri. Il veicolo Luna-25 avrebbe dovuto effettuare una manovra nell’orbita finale di pre-atterraggio ieri, 19 agosto, prima del tentativo di allunaggio in programma il 21 agosto o giù di lì. La sonda, però, ha riscontrato un problema durante l’accensione del motore. “Durante l’operazione, si è verificata una situazione di emergenza, che non ha consentito di eseguire la manovra con i parametri specificati,” ha reso noto Roscosmos in un aggiornamento. “Il team di gestione sta attualmente analizzando la situazione“. Questo è tutto ciò che è stato reso noto e che sappiamo al momento.

Come spesso accade in questi casi, però, le ipotesi hanno riempito il vuoto informativo. Sul web si rincorrono le voci di fallimento. “Se il problema non fosse stato fatale, Roscosmos semplicemente non lo avrebbe mai menzionato,” ha affermato Anatoly Zak di RussianSpaceWeb.com. Se la missione Luna-25 fosse davvero fallita, sarebbe un duro colpo per il programma spaziale russo. Luna-25 è la prima missione lunare sviluppata dalla Russia moderna (Luna-24 è stata lanciata dall’Unione Sovietica nel 1976).

Luna-25 è stata lanciata lo scorso 10 agosto e ha raggiunto l’orbita lunare 6 giorni dopo. L’atterraggio era programmato sul Polo Sud tra 21 e 23 agosto. La missione trasporta diversi strumenti scientifici: se si riprenderà dal problema tecnico, Luna-25 utilizzerà quell’equipaggiamento per cercare ghiaccio d’acqua ed eseguire una serie di indagini nell’esotica regione del Polo Sud, che fino ad oggi non ha mai ospitato un lander o un rover.