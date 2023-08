Luna, ora tocca all’India: domani la discesa della sonda indiana Chandrayaan-3

MeteoWeb

Dopo lo schianto della missione russa Luna-25, cresce l’attesa per l’allunaggio della missione indiana Chandrayaan-3, previsto per domani, mercoledì 23 agosto. La discesa vicino al polo sud lunare dovrebbe cominciare intorno alle 14:15 (ora italiana) per poi concludersi in una ventina di minuti, secondo i piani dell’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO). “La missione è nei tempi previsti, i sistemi sono sottoposti a controlli regolari, la navigazione continua tranquilla“, rassicura l’ISRO sui social, nella speranza che questo nuovo tentativo di allunaggio possa cancellare il ricordo del fallimento della precedente missione Chandrayaan-2 del 2019, di cui si persero i contatti pochi minuti prima del touchdown.

Anche per questo, nelle ultime ore, l’ISRO sta pubblicando una serie di immagini che dimostrano il buon funzionamento degli strumenti ottici che assisteranno il lander di Chandrayaan-3 nella discesa, ovvero lo strumento LPDC (Lander Position Detection Camera), che dovrà determinarne la posizione, e lo strumento LHDAC (Lander Hazard Detection and Avoidance Camera), che invece servirà a localizzare un’area di atterraggio sicura, priva di grandi rocce o avvallamenti profondi.

In questa regione si svolgerà poi la missione scientifica del rover rilasciato dal lander, della durata di circa 14 giorni. Se l’allunaggio avverrà con successo, il lander indiano sarà il primo a fare un atterraggio morbido vicino al polo sud lunare e l’India diventerà la quarta nazione ad atterrare sulla Luna dopo Unione Sovietica, USA e Cina.

L’elenco, però, potrebbe presto allungarsi: il Giappone si sta infatti preparando a lanciare per il 26 agosto il suo lander Slim (Smart Lander for Investigating Moon), sviluppato dall’agenzia spaziale JAXA.