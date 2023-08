La macabra scoperta: “bambino vampiro” sepolto con lucchetto per impedirgli di resuscitare, “avevano paura di lui” | FOTO

MeteoWeb

Gli archeologi in Polonia hanno riportato alla luce lo scheletro di un bambino, sepolto 400 anni fa a faccia in giù, con un lucchetto di ferro al piede, il cui scopo, apparentemente, era impedirgli di resuscitare. Il “bambino vampiro” è stato sepolto nel XVII secolo nel villaggio di Pień, vicino alla città settentrionale di Bydgoszcz, in Polonia, in quello che sembra essere stato un cimitero per “anime perdute” e per i poveri che non potevano permettersi di essere seppelliti in un cimitero. Gli archeologi stimano che il bambino avesse tra i 5 e i 7 anni al momento del decesso.

I resti sono stati trovati a pochi metri dallo scheletro di una “donna vampiro” scoperta l’anno scorso, che è stata sepolta all’incirca nello stesso periodo con una falce posta sul collo e un lucchetto simile al piede. Secondo le tradizioni dell’epoca, tali lucchetti avevano lo scopo di assicurarsi che il cadavere rimanesse nella sua tomba. “Il lucchetto mostra che le persone avevano paura di questo bambino dopo la sua morte,” ha spiegato a Live Science Dariusz Poliński, archeologo dell’Università Nicolaus Copernicus di Toruń.

Un terzo lucchetto è stato scoperto nello stesso cimitero, anche se nelle vicinanze sono state trovate solo ossa sparse.

Nel sito non sono stati trovati altri scheletri di bambini sepolti in questo modo, ed è probabile che questo sia l’unico esempio conosciuto di tale sepoltura in Europa, ha riferito Poliński.

Il cimitero

Poliński ha condotto gli scavi a Pień per diversi anni e il suo team ha scoperto nel sito circa 100 tombe. Altre 13 sono state portate alla luce durante gli ultimi scavi. Il cimitero non era il luogo di sepoltura regolare nel villaggio, che avrebbe dovuto essere all’interno dei confini sacri di una chiesa, ha detto Poliński, anche se la sua posizione non è nota. Essere sepolti nel cimitero della chiesa era costoso, quindi coloro che non potevano permetterselo venivano sepolti altrove.

Questo cimitero minore sembra anche essere stato il luogo in cui le “anime perdute” venivano seppellite lontano dalla chiesa, anche se potevano permettersi un funerale migliore, ha detto Poliński.

Ad esempio, la “donna vampiro” scoperta l’anno scorso con una falce posta sul collo era ovviamente ricca: gli archeologi hanno trovato fili d’oro nelle sue vesti e macchie d’oro sulla tavolozza del suo cranio, che indicavano che aveva bevuto una “medicina” contenente oro. Poliński e il suo team stanno aspettando i risultati di un’analisi del DNA nelle ossa della donna, che potrebbe fornire ulteriori informazioni. Le loro scoperte suggeriscono che fosse gravemente malata.

Il bambino vampiro

Il team spera anche di analizzare il DNA dei resti ritrovati. Non è ancora noto se il “bambino vampiro” fosse maschio o femmina, ha detto Poliński. I bambini morti erano particolarmente temuti dai vivi, che supponevano che potessero tornare come fantasmi, e ancora di più se il bambino aveva subito una morte improvvisa o insolita, ha spiegato l’archeologo.

Sebbene la donna trovata l’anno scorso e ora il bambino siano stati ampiamente etichettati come “vampiri”, Poliński ha affermato che la concezione moderna dei vampiri è nata più tardi e il termine non era utilizzato a quel tempo.

Le ossa di molti altri bambini sono state trovate nel sito, ma i loro resti sembrano essere stati disturbati e non sono stati trovati altri scheletri di bambini completi, ha riferito. Un frammento di mascella di un bambino è macchiato di verde e gli archeologi pensano che sia stato sepolto con una moneta di rame in bocca, una tradizione funeraria comune all’epoca.

Poliński e il suo team stanno ora analizzando i resti trovati negli scavi di quest’anno e sperano di tornare sul sito l’anno prossimo per vedere cos’altro potranno riportare alla luce.