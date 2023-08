Maltempo a Vercelli: danni pesanti anche in Valsesia

MeteoWeb

Anche in Valsesia, la parte più a nord della provincia di Vercelli, il maltempo ha provocato danni pesanti, in particolare a Borgosesia. Il vento forte che ha imperversato sulla città ieri sera ha sradicato una cabina dell’Enel, provocando interruzioni del servizio dell’energia elettrica in tutta la città e ha divelto alcuni alberi che hanno ingombrato le strade. Per il maltempo, ci sono state diverse chiamate per i vigili del fuoco.

L’amministrazione pubblica ha vietato l’ingresso al Parco Magni, il principale della città, fino a domani. Danni anche in altri centri valsesiani: a Quarona il temporale ha devastato il cimitero, abbattendo piante e danneggiando le auto parcheggiate. Inoltre, il camposanto è stato travolto da una colata di fango.