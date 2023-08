Maltempo, almeno tre grossi tornado in Calabria e Puglia. Temporale furioso su Pescara: il ciclone LIVE

MeteoWeb

Il ciclone freddo che sta colpendo l’Italia, sta determinando fenomeni meteo molto estremi oggi pomeriggio al Centro/Sud. Un temporale furioso sta colpendo Pescara, dov’è in corso un forte nubifragio. La temperatura è piombata a +17°C in pieno giorno sulla costa della città abruzzese, dove sono già caduti 36mm di pioggia in centro e continua a diluviare. Nella vicina Chieti la temperatura è di +16°C con un accumulo pluviometrico (parziale) di 19mm.

Forti temporali stanno interessando gran parte dell’Abruzzo e del Molise, oltre che il Lazio, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Campania. Un grosso temporale ha colpito il quadrante sud/orientale di Roma, con 21mm di pioggia a Tivoli e 19mm a Colle Prenestino. Lo scenario è emblematico dall’animazione satellitare che racconta in tempo reale l’evoluzione delle nubi temporalesche:

Almeno tre grossi tornado hanno interessato le acque del Sud: i primi due, affiancati, questa mattina al largo del canale d’Otranto (Lecce), e il secondo in Calabria al largo di Fuscaldo e del cosentino tirrenico, nella zona più colpita dalle piogge di queste ore con accumuli di oltre 40mm.

Maltempo in Calabria, grosso tornado al largo di Fuscaldo sul mar Tirreno

