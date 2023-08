Meteo, ad Agosto il freddo che non ti aspetti: anomalia importante, al Sud durerà altri 6 giorni

MeteoWeb

“La neve di oggi sul Colle Esquilino, nessuno la previde, neppure Frate Indovino“: stasera a Santa Maria Maggiore ci sarà la 40ª edizione della rievocazione del miracolo della neve d’agosto a Roma, il prodigio leggendario del 358 d.C.. La leggenda narra che la Vergine Maria, apparsa in sogno all’allora Papa Liberio e al patrizio Giovanni, chiedeva di costruire una chiesa nel luogo che avrebbe indicato. Al loro risveglio, Liberio e Giovanni trovarono l’Esquilino ricoperto di neve in pieno agosto, e allora lì decisero di costruire la Basilica di Santa Maria Maggiore, dedicata alla Madonna.

Stasera a Roma non nevicherà davvero, ma farà decisamente freddo. Come raramente capita ad agosto. Oggi è una giornata tipicamente autunnale in gran parte del Paese, basti pensare che in pieno giorno abbiamo appena +15°C a Belluno, +16°C a Bologna, Vicenza e Siena, +17°C a Firenze, Padova, Udine, Viterbo, Pordenone, Arezzo, Treviso, Prato e Imola, +18°C a Trieste, Trento, Ferrara, Empoli, Cesena, Faenza e Forlì, +19°C a Venezia, Bolzano e Rovereto.

Le temperature sono inferiori alle medie del periodo in tutto il Paese e stanno rapidamente diminuendo anche al Sud. Nei prossimi giorni farà ancora più freddo: come possiamo osservare dalle mappe delle anomalie termiche che pubblichiamo a corredo dell’articolo, tra domani e martedì arriveremo fino a -12°C rispetto alla media stagionale in tutta l’area alpina e dei Balcani settentrionali. Non solo l’Italia, ma un po’ tutta l’Europa centrale è coinvolta da questa grande anomalia di freddo in piena estate di cui però non parla nessuno sui media, forse perchè sarebbe complicato conciliarla con la narrazione catastrofista legata ai cambiamenti climatici diventata ormai il nuovo dogma – conclusa la pandemia – di dibattiti che hanno come unico obiettivo quello di imporre un pensiero unico in nome della scienza, senza alcun contenuto scientifico ma soltanto per cavalcare le paure della gente.

Le anomalie termiche in Europa da sabato 5 a sabato 12 Agosto: vasta anomalia termica sull'Europa e sull'Italia

Questo freddo anomalo durerà a lungo: al Sud Italia almeno per altri 5-6 giorni, al Nord 24-36 ore meno ma comunque non c’è alcuna prospettiva di nuove ondate di caldo almeno fino a metà agosto.

