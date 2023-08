Maltempo e crollo delle temperature in Veneto, anche oggi Marmolada imbiancata dalla neve | VIDEO

MeteoWeb

Il crollo delle temperature associato alla perturbazione transitata sul Veneto ha riportato la neve sulla cima della Marmolada. Il rifugio di Punta Penia (3.343 metri) si presenta completamente imbiancato, come testimoniato dal gestore della capanna, Carlo Budel (video a corredo dell’articolo). Imbiancata anche la cima dal Civetta, nello zoldano.

Ache oggi Marmolada imbiancata dalla neve

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: