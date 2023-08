Maltempo Alto Adige: nevica in quota, preoccupazione per il livello dei fiumi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La forte ondata di maltempo sta causando forti disagi in Alto Adige. Osservati speciali i due principali corsi d’acqua, Adige e Isarco, che in più punti rischiano di esondare. I vigili del fuoco sono in allerta su tutto il territorio per una situazione che in alcune zone sta diventando critica. La neve è caduta oltre i 3.000 metri e le temperature sono crollate. A Solda il torrente Rosim è esondato mentre a Trafoi un ruscello ha rotto gli argini e danneggiato la chiesetta delle Tre Fontane che si trova ai piedi dell’Ortles. Chiusa la strada che porta in Val Martello, laterale della Val Venosta dove il fiume Adige si è ingrossato di tre metri superando in diversi punti la soglia di attenzione. I vigili del fuoco volontari stanno presidiando i ponti a Lasa, Stava, Marlengo e a Tel. Segnalati interventi dei vigili del fuoco in Val Passiria e Alta Val d’Isarco.

Maltempo, la piena dell‘Adige a Lagundo

