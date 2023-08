Maltempo Veneto: potenti raffiche, danni sulle spiagge di Jesolo

MeteoWeb

La tempesta Rea continua a provocare forte maltempo e gravi danni al Nord Italia: fortissime raffiche di vento hanno imperversato nella notte nella zona Pineta di Jesolo, nello spazio dello stabilimento Balneare Riviera Levante. Attorno alle 3, per pochi secondi, potenti raffiche hanno interessato un’area di 80 metri, distruggendo 120 piazzole, tra ombrelloni e sdraio, scaraventati a decine di metri di distanza, verso il campo e la pineta. Ancora da quantificare i danni. Non si segnalano feriti.

