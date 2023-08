Maltempo, piogge e temporali in Emilia Romagna: più colpito l’Appennino, acquazzone nel Forlivese

MeteoWeb

Piogge e temporali hanno raggiunto l’Emilia Romagna oggi ma senza creare particolari criticità. La zona più colpita è quella appenninica, dove si registrano picchi sui 60-80mm. Segnaliamo: 83mm a Sant’Anna Pelago, 75mm a Bedonia, 59mm sul Monte Cimone, 53mm a Trebbia Valsigara, 45mm a Febbio, Madonna dei Fornelli.

Al momento, in provincia di Forlì-Cesena non si segnalano particolari danni. Attorno alle 12, la zona è stata interessata da un violento ma breve acquazzone, con qualche disagio solo per la circolazione. Vento teso, ma con una velocità tale da non avere provocato danni.

Le temperature sono in caldo. Piacenza e Reggio Emilia sono le città più fresche in regione con +19°C (dati ore 16:15), segue Parma con +21°C e Modena con +22°C, segnala la pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”. Bologna, Ravenna e Rimini sono le città più calde con +28°C.

