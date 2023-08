Maltempo, forti temporali in Alto Adige: code e rallentamenti sulle strade

MeteoWeb

Forti temporali stanno interessando l’Alto Adige, in particolare nella zona di Bolzano e Val d’Isarco. Segnalati disagi alla viabilità con code e rallentamenti. A complicare la situazione, a Bolzano oggi à scattata la nuova ordinanza anti traffico firmata dal sindaco Renzo Caramaschi che vieta l’ingresso in centro ai turisti e alle persone non residenti quando i parcheggi sono tutti occupati.

