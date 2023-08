Maltempo, forti temporali anche sulle Dolomiti: danni per le frane | FOTO

MeteoWeb

Un violento temporale si è scatenato sulle montagne bellunesi nella serata di ieri. Il maltempo ha provocato gravi danni a Cortina, dove si registrano problemi al tetto delle scuole medie. La temperatura è crollata in montagna dai +30°C del pomeriggio a +15°C in pochi minuti. Numerose le frane nel circondario. Ad Acquabona è sceso fango misto a detriti sull’Alemagna. Erano le 18.30, si sono formate lunghe code. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno liberato in fretta la carreggiata, che è aperta a senso unico alternato (si sta lavorando per riaprirla in entrambi i sensi di marcia).

Fra Auronzo e Misurina è scesa una colata detritica che ha interrotto la Sr48 all’altezza della Val Marzon. Un’altra colata si è registrata sul Passo Tre Croci, all’altezza dell’hotel b&b: un’auto è stata colpita dal materiale, il Comune di Cortina ha inviato la Protezione civile con una pala per liberarla. In Agordino, invece, c’è stata una violenta grandinata).

Ancora più violenti i forti temporali che hanno colpito il Piemonte, anche qui con frane e smottamenti.

