Maltempo Piemonte, frane in valle Argentera: automobilisti e campeggiatori soccorsi

Da ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti nel territorio di Sauze di Cesana, in Valle Argentera, per una serie di smottamenti, presumibilmente dovuti alle piogge, che hanno interessato un sentiero sterrato che attraversa una zona turistico-naturalistica vicine a diverse aree camping: le squadre hanno prestato assistenza ad automobilisti e campeggiatori rimasti bloccati. Dalle prime ore del mattino inviate pale gommate per la rimozione dei detriti ed il ripristino della viabilità, mentre un elicottero ha iniziato evacuazioni per portare al sicuro persone bloccate nella valle.

