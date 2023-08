Maltempo, forti temporali in intensificazione: nubifragi in Emilia Romagna, attenzione alla grandine | LIVE

MeteoWeb

Forti temporali pomeridiani stanno colpendo buona parte del Centro/Nord Italia. I fenomeni sono particolarmente intensi, soprattutto sull’Appennino tosco/emiliano dove sono in corso nubifragi con oltre 30mm di pioggia già accumulati nelle zone interne. I temporali si stanno estendendo alla pianura Padana, ma anche le Alpi stanno sfornando forti temporali in modo particolare nell’alta Lombardia e in Trentino Alto Adige.

Altri fenomeni temporaleschi stanno colpendo l’Appennino centrale tra Toscana, Umbria, Marche e anche più a Sud tra Lazio e Abruzzo:

Attenzione ai fenomeni estremi nelle prossime ore. Si verificheranno anche forti grandinate.

