Maltempo, forti temporali pomeridiani in Calabria e Sicilia: in atto i primi nubifragi, il nowcasting

Si sono formati puntuali come un orologio svizzero i primi temporali pomeridiani di oggi, quinto giorno consecutivo di instabilità al Sud Italia. In Calabria e Sicilia i fenomeni sono già in grado di provocare locali nubifragi nelle zone interne e non solo: i più forti sono stati generati da Sila ed Etna e si sono spostati sul versante sud/occidentale dei rilievi, a causa dei venti di grecale (Nord/Est) al suolo. Così questi fenomeni stanno interessando in modo particolare il lametino, nel catanzarese, e l’entroterra catanese a sud/ovest del vulcano.

Altri forti temporali si sono generati sulle Serre, in Aspromonte e nell’estremità meridionale dei Nebrodi. Nubifragi sul versante jonico delle Serre e localmente anche nel basso reggino jonico, in modo particolare nell’area grecanica dove la pioggia arrivata fin sulle coste (la nuvolosità dei primi temporali sfornati dall’Aspromonte sta attraversando lo Jonio giungendo su Catania).

I fenomeni, ampiamente previsti, si intensificheranno ulteriormente nel corso del pomeriggio.

