Maltempo e frane in Piemonte: nuova colata di detriti in Valle di Susa, chiusa strada a Giaglione

Nuova colata di detriti in Valle di Susa, a poche decine di km da Bardonecchia. La Città metropolitana di Torino ha reso noto che lo smottamento si è verificato a Giaglione, sulla SP255 della Val Clarea, che è stata chiusa al traffico. “È momentaneamente chiusa la strada provinciale 255 della Val Clarea, che congiunge il Comune di Giaglione con il fondovalle,” comunica la Città metropolitana di Torino. “Le forti piogge di ieri hanno causato una colata detritica che dall’alveo di un rio laterale si è riversata sulla strada. I mezzi della Città metropolitana di Torino e delle ditte incaricate sono intervenuti nella notte per aprire un varco e consentire un passaggio, al momento necessariamente limitato, ai mezzi di servizio. In queste ore stanno intervenendo i tecnici della viabilità della Città metropolitana per verificare la situazione“.

