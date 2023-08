Maltempo, freddo anomalo al Nord: spettacolari nevicate in corso sulle Alpi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Freddo all’improvviso. E’ quasi inverno questa mattina al Nord/Ovest e in Trentino Alto Adige, dove in pieno giorno abbiamo appena +12°C ad Aosta, +14°C a Varese e Ivrea, +15°C a Torino, Cuneo, Verbania e Domodossola +16°C ad Alessandria, +17°C a Bolzano, Merano, Sondrio, Asti, Biella e Vercelli, +18°C a Trento e Novara, +19°C a Como e Rovereto. Il freddo, in concomitanza con il maltempo, ha portato la prima neve della stagione copiosa soprattutto in Piemonte, tra l’Alta Valle di Susa e la Val Chisone, ad oltre 2.000 metri di quota.

Nevica in modo significativo nei settori occidentali e settentrionali con apporti di circa 5 cm sopra i 2.500 metri sulle Alpi Cozie Nord e Alpi Graie di Confine e sopra i 2.900-3.000 metri sulle Alpi Pennine e Alpi Lepontine. La quota neve è in calo soprattutto su alta Val Chisone e alta Val Susa dove ha raggiunto i 2.000 metri imbiancando Sestriere (Torino). Spostandosi verso nord la quota neve risulta più elevata: circa 2.300 metri in alta valle Orco e 2.800 metri circa su Alpi Pennine e Lepontine.

Maltempo e freddo anomalo, nevica a Sestriere

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: