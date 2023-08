Maltempo, neve forte in Piemonte: auto intrappolate, soccorsi nel Cuneese

MeteoWeb

Il progressivo abbassamento delle temperature sta determinando nevicate sull’arco alpino piemontese. Come riporta Arpa Piemonte, le nevicate stanno interessando soprattutto i settori occidentali e settentrionali. La quota neve è in calo soprattutto su alta Val Chisone e alta Val Susa, imbiancando Sestriere (TO). Spostandosi verso nord la quota neve risulta più elevata: circa 2300m in alta valle Orco e 2800m circa su Alpi Pennine e Lepontine.

Il maltempo ha provocato la chiusura di diverse strade lungo l’arco alpino cuneese. In montagna è tornata la neve oltre i 2500 metri. Le autorità francesi hanno disposto la temporanea chiusura della RD900, prosecuzione della Statale 21 del Colle della Maddalena, in valle Stura, a causa di frane e smottamenti località Val d’Oronaye St Paul sur Ubaye. Si tratta del principale collegamento tra Cuneese e Francia, considerata la chiusura del tunnel di Tenda. Chiuso temporaneamente anche il Colle dell’Agnello, in valle Varaita, dove, in mattinata, alcune auto sono rimaste bloccate, a causa degli oltre 20 cm di neve fresca caduti nella notte.

E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Saluzzo (Cuneo) e dei Carabinieri e di un mezzo spazzaneve per liberare i veicoli bloccati e accompagnare automobilisti e passeggeri a valle. Stanno tutti bene. La strada resta chiusa.

