Maltempo: freddo anomalo, nubifragi e tantissima grandine. In Friuli Venezia Giulia una domenica incredibile

I forti temporali che stanno colpendo Veneto e Friuli Venezia Giulia stanno provocando violente grandinate soprattutto in provincia di Udine. Fa molto freddo in tutta la Regione: abbiamo +15°C da Udine a Trieste, in pieno giorno, come se fossimo già a novembre. Sono caduti 100mm di pioggia a Tricesimo, dove la grandine ha invaso le strade, 70mm a Povoletto, 59mm a Zompitta, 56mm a Moruzzo, 54mm a Savorgnano, 50mm a Tavagnacco, 46mm ad Adegliacco, 44mm a Colloredo di Prato. Numerosi i funnel cloud (accenni di trombe d’aria).

Forti piogge anche in Veneto con 41mm a Gorgo al Monticano, 29mm a Ponte di Piave, 26mm a San Donà di Piave, 21mm a Motta di Livenza.

