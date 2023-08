Maltempo Friuli Venezia Giulia: piogge intense e raffiche di vento superiori ai 120km/h nelle zone di Trieste e Carso | FOTO

MeteoWeb

Fin dalle prime ore di oggi, piogge intense e stazionarie hanno interessato Alpi e Prealpi Carniche, con valori cumulati prossimi agli 80mm in un’ora. Dopo le 12.30, piogge intense hanno interessato anche la zona di Trieste e del Carso, dove, intorno alle 14, si sono verificate raffiche di vento molto forte, superiori ai 120km/h, da sud-ovest. Nelle ore successive, la pioggia ha continuato a cadere abbondante e insistente sia sull’altopiano, dove si sono raggiunti 58mm in un’ora e i 115mm in tre ore, che in città, dove si sono totalizzati rispettivamente 41 e 81mm. Piogge così intense in poco tempo che tendono a verificarsi statisticamente una volta ogni 20-30 anni.

Fino a stasera saranno ancora possibili piogge temporalesche intense e persistenti, mentre in tarda serata e poi nella notte saranno ancora probabili precipitazioni ma meno frequenti e più moderate. Il maltempo in Friuli Venezia Giulia ha causato finora allagamenti di strade, scantinati, caduta di alberi, di tegole, intonaci e imposte. Stanno operando a supporto, su richiesta, per quanto di competenza, i volontari di Protezione Civile dei gruppi comunali di Duino Aurisina, Muggia, Monrupino, Sgonico, Trieste e San Dorligo della Valle, una quarantina tra uomini e donne.

Continua a piovere a Trieste: nel corso del primo pomeriggio, dopo la bomba d’acqua che ha colpito la città in tarda mattinata, le strade rimangono allagate, con forti disagi per il traffico. È stato chiuso, comunica il Comune, il monumento nazionale della Risiera di San Sabba per gli allagamenti ed è precluso l’accesso ai giardini pubblici comunali. Nel frattempo sono in corso numerosi interventi dei Vigili del Fuoco. Alle 13.30, il Comando provinciale era impegnato con 6 squadre per rispondere alle domande di soccorso dovute alla forte perturbazione. Sono stati richiesti interventi per allagamenti, alberi caduti e pericolanti, manufatti pericolanti, ascensori bloccati e cortocircuiti.

Un nubifragio questa mattina ha pesantemente colpito anche Muggia, causando disagi. Via Trieste, ad esempio, è chiusa al traffico per allagamenti. La galleria cittadina è transitabile ma il semaforo risulta non funzionante proprio a causa del maltempo, con personale della Polizia locale sul posto. Allagamenti si sono formati anche sulla strada per Lazzaretto, la via costiera che porta in Slovenia. Tanti alberi sono caduti in diverse zone; in alcuni punti la viabilità è interrotta; numerosi sono stati gli interventi di Vigili del Fuoco, Protezione Civile, operai del Comune di Muggia e Polizia locale.

