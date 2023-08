Maltempo Friuli Venezia Giulia: alberi caduti e allagamenti, tempesta di pioggia e bora a Trieste | VIDEO

MeteoWeb

Alberi caduti, allagamenti e smottamenti sulla fascia occidentale del Friuli Venezia Giulia: al momento sono questi gli effetti dell’ondata di maltempo che sta colpendo la regione, secondo quanto riportato dalla Protezione civile regionale. Segnalati, in particolare, allagamenti nei comuni di Forni di Sotto e Pordenone e alberi caduti nei comuni di Vito d’Asio, Rigolato, Comeglians, Lestizza. Nel comune di Forni Avoltri c’è stato uno smottamento sulla strada regionale Sr355 già risolto. Un piccolo smottamento si è registrato anche nel comune di Sappada mentre a Montereale-Valcellina, in località Grizzo, si sono registrati danni ad edifici e recinzioni a causa di intense raffiche di vento.

Trieste, poco dopo le 12, è stata improvvisamente investita da una tempesta di pioggia e bora con vento e raffiche fortissime. Il tutto è durato circa un quarto d’ora con danni ingenti ovunque. I tombini sono saltati, a causa del flusso d’acqua, in diversi punti della città, causando allagamenti. Allagato anche viale Miramare tra il cavalcavia e piazzale 11 settembre. Alcuni semafori sono attualmente fuori uso. Il vento, secondo il bollettino della Protezione regionale FVG, ha raggiunto i 73 km/h.

Sulla regione continuano a svilupparsi celle isolate dal mare o dalla pianura che poi vengono trasportate verso Nord dai venti in quota da sud. I temporali hanno interessato prima la fascia occidentale, per poi estendersi anche alle restanti zone della regione. A partire dalle 7 sulla costa inizia a soffiare Scirocco moderato mentre un temporale semistazionario coinvolge Alpi e Prealpi Carniche. Misurati in un’ora accumuli di 85 mm a Malga Chiampiuz, 83 mm a Pesariis, 81 mm a Forni di Sotto: tutte queste piogge risultano avere tempo di ritorno di 30 anni. Misurata anche una raffica a 26 m/s a Rest alle 7.30.

Alle 8.30 un temporale proveniente dall’Istria ha interessati Grado e l’Isontino, misurata una raffica a 21 m/s a Monfalcone. A partire dalle 10.45 nuove celle hanno interessato la costa, penetrando sulla pianura. Fino alle 11 rilevati cumulati medi areali sulla regione di 60-90 mm sulle Alpi Carniche, 40-60 sulle Prealpi Carniche, 10-40 mm sulle Alpi Giulie e sulle Prealpi Giulie. Cumulati medi sotto i 10 mm su pianura e costa.

La depressione si sposterà verso Nord/Est determinando rotazione dei flussi in quota più da Sud/Est. Oggi dal pomeriggio saranno probabili temporali su diverse zone, alcuni dei quali potrebbero essere forti, associati a piogge intense o anche molto intense e stazionarie. Martedì saranno possibili rovesci e temporali sparsi e intermittenti, con piogge in genere moderate o localmente abbondanti.

