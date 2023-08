Maltempo, piogge incessanti tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia: il fiume Isonzo fa paura | VIDEO

MeteoWeb

A causa delle piogge torrenziali che stanno interessando l’area al confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, il fiume Isonzo è in piena. Negli ultime ore ha piovuto senza sosta nella zona delle Alpi Giulie, con valori pluviometrici superiori ai 150mm in molte località friulane e slovene. La discesa dal Nord Atlantico di aria fredda in quota verso il Mediterraneo, ha fatto affluire correnti sudoccidentali umide ed instabili verso il Nord Italia. Fino al tardo pomeriggio saranno possibili ancora rovesci e temporali. Localmente sarà ancora possibile qualche temporale stazionario con piogge intense.

In giornata le piogge insisteranno maggiormente sul bacino sloveno dell’Isonzo. Già ora la diga di Salcano segnala una portata di 1418 metri cubi d’acqua al secondo.

Maltempo tra Friuli e Slovenia: la piena dell'Isonzo, le immagini da Sagrado (GO)

Maltempo, la piena dell'Isonzo

Il fiume Isonzo in piena

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: