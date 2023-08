Maltempo in Friuli Venezia Giulia: allagamenti e alberi caduti, vigili del fuoco ancora al lavoro a Trieste

MeteoWeb

Sono proseguiti per tutta la notte gli interventi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste, dopo la forte ondata di maltempo che ieri ha colpito in particolare l’area giuliana. Alberi caduti o pericolanti, allagamenti, caduta di manufatti e il soccorso ad automobilisti bloccati con la proprie autovetture hanno impegnato diverse squadre. Disagi si registrano ancora al monumento nazionale della Risiera di San Sabba, che, come informa il Comune di Trieste, resterà chiuso al pubblico anche oggi a causa dell’allagamento registrato ieri. Dall’inizio dell’allerta arancione fino a ieri sera, sottolinea la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, per gli effetti del maltempo sono stati impegnati 120 volontari con 45 automezzi. Al Nue112 sono giunte oltre 700 chiamate, di cui la gran parte nel pomeriggio e provenienti principalmente dalla provincia di Trieste.

