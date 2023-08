Maltempo, grossa frana in Valle d’Aosta: isolata per qualche ora la Valtournenche

MeteoWeb

Una colata detritica ha invaso in Valle d’Aosta la strada regionale 46, isolando il comune di Valtournenche compresa la sua località di testata di valle, Breuil-Cervinia. La strada, fanno sapere i vigili del fuoco, è infatti chiusa al confine tra i comuni di Antey-Saint-André e Valtournenche. E’ stata poi riaperta poco prima delle 5.30. Non risultano esserci feriti e le squadre dei pompieri sono al lavoro per liberare un’auto rimasta impantanata nella colata. Sul posto si trova anche personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo forestale della Valle d’Aosta.

La colata si è verificata in concomitanza dei temporali registrati durante la notte: per la giornata di sabato il centro funzionale regionale ha emesso un bollettino di allerta ‘gialla’ per ordinaria criticità idrogeologica relativa a versanti e torrenti valido su parte della Valle d’Aosta, alta Valtournenche compresa.

