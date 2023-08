Maltempo in Germania, Baden-Württemberg devastato dai temporali: molti morti | LIVE

MeteoWeb

Il maltempo sta colpendo la Germania meridionale esattamente come previsto dagli ultimi bollettini di allerta meteo. I fenomeni più estremi, che nei prossimi giorni si abbatteranno anche sull’Italia, hanno flagellato questa mattina la Regione del Baden-Württemberg, al confine con la Svizzera, e alcune zone della Baviera. I temporali molto forti, provenienti da sud/ovest e diretti a nord/est, hanno provocato danni molto gravi in modo particolare per le forti raffiche di vento che li hanno accompagnati. Numerosi i downburst, anche in zone abitate.

Sono caduti tantissimi alberi, sradicati dalla furia del vento. Purtroppo ci sono morti: il numero delle vittime è ancora imprecisato. Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: