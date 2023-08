Maltempo in Piemonte: nel Casalese treno bloccato da rami sui binari

MeteoWeb

Anche le linee ferroviarie hanno subito danni a causa del forte nubifragio che ha colpito nel pomeriggio di ieri le province di Vercelli e Alessandria. In serata un treno che viaggiava sulla Casale-Alessandria, a 2 chilometri dalla stazione di Casale Monferrato, a causa di un ramo sulle rotaie, e’ rimasto bloccato per un carrello uscito dai binari. Nessun ferito tra i 25 passeggeri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile di Casale. I passeggeri sono stati portati a destinazione con un autobus.

