Maltempo Liguria, il punto: Genova l’epicentro, 200mm in 24 ore

“Genova è stata l’epicentro, il comune in particolare, dell’ondata di maltempo di queste ore; il bollettino prevede che fino alle 15 si resti in allerta arancione e poi fino alla mezzanotte si prosegue in allerta gialla dopodiché la probabilità di temporali diventa bassa, il ché non vuol dire che non potrebbero esserci fenomeni evidentemente isolati ma nel complesso in calo“: è quanto ha affermato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa nella sede della Protezione civile per fare il punto sugli effetti del maltempo. “Credo che ancora una volta si è dimostrata la capacità di previsione del nostro centro meteo quello che ci aspettavamo sostanzialmente è successo, con millimetrica precisione. Sulla città di Genova sono caduti circa 200 millimetri d’acqua in 24 ore, un volume di 80 millimetri in una sola ora dopo la mezzanotte. In questo momento residua una coda della perturbazione che sta colpendo il levante, nelle prossime ore se ci saranno fenomeni più violenti ce li aspettiamo sul centro-levante e non sul centro ponente dove però l’intensità al momento della perturbazione è di circa la metà di quella che ha colpito la Città metropolitana“.

“Da una prima ricognizione alla centrale operativa non sono arrivate segnalazioni particolari il ché non vuol dire che non ci siano stati allargamenti di sottopassi, cantine, alberi sradicati, interruzioni momentanee di viabilità ma recuperati in tempo piuttosto breve. Con quello che ha investito la nostra regione il bilancio dei danni tutto sommato è molto lieve,” ha sottolineato Toti.

“Genova ha avuto un picco di oltre 230 millimetri di pioggia sulle 24 ore, adesso c’è qualche ora di attenzione stiamo monitorando sempre il levante che oggi ha dei picchi da 30-40 millimetri orari che vanno assolutamente attenzionati,” ha spiegato oggi l’assessore regionale ligure alla Protezione civile Giacomo Giampedrone nel corso della conferenza stampa. “Credo che sia stato un lavoro di squadra significativo sull’approccio culturale, abbiamo detto di non abbassare la guardia è chiaro che il messaggio è passato in maniera molto determinata“.

Secondo i dati Arpal dall’inizio dell’evento meteorologico, fino alle 13 circa “solo su Sarzana si sono accumulati 127.40 mm di pioggia e a Marinella, in una sola ora tra le 10 e le 11 del mattino, oltre 40mm di pioggia“: lo si legge in una nota del Comune di Sarzana dove dall’inizio dell’allerta arancione è operativo il Centro operativo comunale presieduto dal sindaco Cristina Ponzanelli. Innumerevoli sono le segnalazioni di piccoli allagamenti monitorati con attenzione già dalla notte scorsa. “Il livello massimo di allerta per i temporali è arancione ed è quello che ci troviamo a vivere – ha affermato Ponzanelli – Un temporale può scatenarsi in pochissimi minuti e non è prevedibile il luogo esatto della precipitazione. L’invito è quello di segnalare ogni problematica al Coc e di evitare ogni spostamento non strettamente necessario. Le precipitazioni su Sarzana sono state molto importanti e concentrate su pochissime ore ma dall’inizio dell’allerta stiamo monitorando e intervenendo con le squadre di protezione civile, vigili del fuoco, uffici tecnici comunali e polizia locale“.

