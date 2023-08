Maltempo Lombardia, Fontana: “evitare spostamenti non necessari”

MeteoWeb

“Siamo in contatto con le strutture regionali sul territorio per monitorare la situazione che continua a essere difficile a causa delle forti piogge di questi giorni. Nelle prossime ore sono possibili ulteriori precipitazioni, chiediamo a tutti di tenere la massima attenzione e di evitare gli spostamenti non necessari. Ringrazio la Protezione Civile Lombardia instancabilmente al fianco della popolazione. Grazie”. Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui propri profili social, sull’ondata di maltempo in atto sulla regione.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: