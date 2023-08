Il maltempo flagella la Lombardia: torrenti esondati e allagamenti tra Sondrio e Varese, fiume di fango devasta Blevio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La Lombardia nuovamente alle prese con forte maltempo, flagellata da temporali e piogge torrenziali. A Sondrio è esondato il torrente Frodolfo, comportando l’evacuazione, in via precauzionale, di alcune abitazioni. A Varese, invece, i vigili del fuoco hanno registrato nelle scorse ore decine di richieste di soccorso e chiamate per allagamenti, tetti scoperchiati e piante cadute. La maggior parte delle criticità si registrano nella parte Sud/Est della provincia, sul Saronnese si sono verificati diversi danni a coperture di edifici. Nel Comune di Cavaria il torrente Arnetta sta esondando e si sta valutando l’evacuazione di alcune persone. A Bormio l’esondazione del fiume Adda ha provocato diversi rallentamenti.

Frane e fiumi di fango hanno colpito Blevio, sul lago di Como. Nella località, già interessata in passato da fenomeni simili dovuti al maltempo, 4 squadre dei vigili del Fuoco di Como sono impegnate per segnalazioni di smottamenti e danni provocati dalle intense precipitazioni delle ultime ore. La strada provinciale Lariana è stata chiusa.

Maltempo e colate di fango: disastro a Blevio, sul lago di Como

Nubifragio a Blevio, le strade diventano fiumi di fango

Maltempo, disastro a Blevio

