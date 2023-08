Maltempo Milano: da sabato quasi 500 interventi dei vigili del fuoco

MeteoWeb

Dalle 16 di sabato alle 13 di oggi sono stati 490 gli interventi complessivi dei vigili del fuoco del Comando di Milano relativi all’ultima ondata di maltempo che ha colpito la provincia. Di questi, 143 riguardavano la caduta di alberi, 207 il dissesto statico e sono legati alla messa in sicurezza di edifici civili e commerciali e 72 per le infiltrazioni d’acqua. Per fronteggiare le richieste di soccorso sono state allertate e implementate a rotazione tutte le sezioni operative del Comando milanese.

