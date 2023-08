Maltempo, Musumeci: “Governo focalizzato sul tema delle assicurazioni”

MeteoWeb

Quello delle assicurazioni contro il rischio calamità naturali “è un tema al centro dell’attenzione del Governo, che intende promuovere un confronto anche con l’Ue per trovare una soluzione rapida e accessibile a quanti, non solo in Italia, vivono in aree esposte e a rischio“. Lo ha detto il Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, intervenendo nell’aula del Senato per un’informativa urgente sulle recenti emergenze determinate dagli eventi calamitosi eccezionali.

“Le assicurazioni – ha osservato il Ministro – svolgono un ruolo importante nel campo dei rischi naturali. Secondo uno studio recente, con la fornitura tempestiva di fondi per la ricostruzione, le assicurazioni consentono alle attività economiche di tornare più rapidamente ai livelli precedenti alla calamità. Tassi di copertura elevati e pagamenti rapidi possono attenuare notevolmente i danni economici, riducendo inoltre i rischi per la stabilità finanziaria, e fanno diminuire il costo per i contribuenti degli aiuti pubblici per coprire le perdite non assicurate”. L’Ue, ha poi sottolineato Musumeci, “ha dichiarato come la cultura assicurativa contro il clima sia assai poco diffusa. In Europa solo un quarto è assicurato e in alcuni Stati la copertura inferiore al 5%. Tutto questo rende ancora più difficile un approccio al metodo assicurativo”, ha concluso.