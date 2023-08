Maltempo e neve in Piemonte: a Sestriere “ieri sembrava Natale”

MeteoWeb

Dopo la nevicata che ieri ha imbiancato Sestriere, a causa del passaggio della tempesta Rea, oggi nel Comune torinese la situazione sta tornando alla normalità: i 5 cm di fiocchi bianchi si sono sciolti, complice anche la pioggia della notte, e le temperature in risalita. ”La nevicata di ieri è stata una sorpresa per tutti, sembrava Natale arrivato in anticipo, in 3 giorni siamo passati da quasi +30°C a 0°C e anche se non è stata la prima volta che questo fenomeno si è verificato ad agosto uno sbalzo così netto è stato piuttosto insolito,” ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco Gianni Poncet. ”Nell’insieme non ci sono stati grandi difficoltà – ha proseguito il primo cittadino – la temperatura già nel pomeriggio si è stabilizzata intorno ai 5-6°C per poi salire fino ai +12°C di questa mattina, la neve si è sciolta e ora il limite è intorno ai 2200, 2300 metri e anche il campo da golf che si trova nel parterre delle piste da sci ha riaperto senza problemi“. ”La situazione sta quindi tornando alla normalità e questo è un bene per i tanti turisti che hanno scelto Sestriere per l’ultima settimana di agosto di vacanza e che quindi ora possono fare escursioni e camminate,” ha concluso il primo cittadino.

