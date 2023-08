Il maltempo inizia a fare sul serio al Nord: nubifragi, downburst e grandine in Friuli, Veneto e Lombardia | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo inizia a fare sul serio in varie zone del Nord in vista del forte peggioramento che inizierà dalla notte. Forti temporali sono già segnalati nel Friuli Venezia Giulia, che continuerà ad essere colpito nelle prossime ore. In particolare, forti temporali sono in atto nel settore centro-meridionale della regione, nel Pordenonese e nell’area di Udine, dove stanno avvenendo fortissimi downburst (forti raffiche di vento in uscita dai temporali), nubifragi e grandine. Una supercella è stata immortalata da Mereto di Tomba (UD), come dimostra il video diffuso dalla pagina Facebook “Pazzi per il meteo goriziano & storm chasing – PMG”. 40mm di pioggia sono già caduti a Pordenone, 29mm a Moruzzo, 26mm a San Bernardo (Udine), 25mm a Tavagnacco, 23mm a Fagagna.

Al servizio del Numero Unico di Emergenza Nue112, a partire dalle 18:30 di oggi, sono iniziate a confluire un gran numero di chiamate, in totale 174 nell’ultima ora, riguardanti allagamenti, alberi caduti per lo più nei territori di Sacile, Pordenone, Porcia e Udine.

Altri forti temporali, anche se molto più circoscritti, sono in atto nel nord della Lombardia. Un forte temporale ha interessato l’area tra Canton Ticino, Tremezzina e Val d’Intelvi, anche qui con downburst, nubifragi e grandine di piccole-medie dimensioni. Nel Lecchese, segnaliamo 54mm di pioggia a Maggio di Cremeno (Lecco), 39mm a Oliveto Lario, Mandello del Lario, 37mm a Barzio.

Un nucleo temporalesco è presente anche nel sud del Trentino, mentre altri nuclei sono attivi nel nord del Veneto e nell’area intorno a Venezia. Segnaliamo nubifragi con allagamenti e localmente anche grandine nel Trevigiano, con una supercella osservata a Vittorio Veneto. Caduti tra 30 e 50mm nella zona di Col San Martino. Forti raffiche di vento sono segnalate a Soligo, sempre nel Trevigiano.

Supercella a Mereto di Tomba, nell'Udinese

Temporale con grandine e vento a Col San Martino, nel Trevigiano

