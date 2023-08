Maltempo Sicilia, nubifragio da record a Nicosia: tanti danni, chiesto lo stato di calamità

MeteoWeb

Il violento nubifragio che ieri si è abbattuto su Nicosia, nell’Ennese, ha distrutto strade e provocato allagamenti in abitazioni, negozi, aziende. Quella registrata ieri è la massima intensità oraria di precipitazioni mai rilevata dalla stazione meteorologica SIAS di Nicosia, dal 2002 quando è stata installata. Nel corso della giornata, alle 17, la stazione ha totalizzato precipitazioni di 107mm. Tra le 14:45 e le 15:45, l’intensità oraria ha raggiunto 84,6mm. Oltre ai danni alle infrastrutture e arterie, sono impraticabili molte strade rurali con zone rimaste isolate e sono segnalati danni a immobili, terreni, aziende commerciali, artigianali e agricole.

La giunta comunale di Nicosia ha deliberato la richiesta dello stato di calamità naturale per i danni registrati. Il sindaco, con ordinanza al responsabile dell’Ufficio tecnico, ha disposto di provvedere con procedura di somma urgenza al ripristino dei danni causati alla viabilità dalla forte pioggia.

