Maltempo Palermo: cavi elettrici in fiamme nella notte

Decine gli interventi per cavi elettrici in fiamme a Palermo e provincia da parte dei vigili del fuoco. Maggiormente colpite alcune zone del capoluogo e delle Madonie. Il maltempo ha provocato danni e i tecnici Enel hanno dovuto fare gli straordinari per tutta la notte. A Palermo l’intervento più impegnativo in via Terrenove, in provincia a Mezzojuso, Altavilla Milicia, Castelbuono e Termini Imerese.

