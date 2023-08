Maltempo, peggioramento in Piemonte: 213,9 mm nel Vercellese in 24 ore, si alza il livello dei fiumi | DATI

MeteoWeb

Intense precipitazioni hanno interessato il Piemonte nelle ultime ore. Arpa regionale riporta che i valori più elevati sono stati registrati tra Lago Maggiore, bassa val Sesia – Varallo (VC) 104,8 mm in 12 ore – e biellese con Camparient (BI) 109,2 mm in 12 ore. Valori significativi anche su Torinese (Brandizzo Malone (TO) 102,0 mm in 12 ore), pianura del Cuneese (Villanova Solaro (CN) 100,8 mm in 12 ore) e Langa; sulla testata dello Scrivia, in conseguenza di un forte temporale nel Genovese (Busalla (GE) 156,6 mm in 12 ore) i pluviometri di Fraconalto (AL) e Arquata Scrivia (AL) hanno registrato rispettivamente 101,8 mm e 99,7 mm in 12 ore. Nelle ultime 24 ore spiccano Sabbia (VC) con 213,9 mm e Mottac (VB) con 186,2 mm.

Nel corso della mattinata, il lento spostamento verso Est della perturbazione determinerà una graduale attenuazione delle precipitazioni sui settori centro-occidentali, che saranno a carattere più sparso e intermittente, con locali scrosci moderati. Permarranno ancora fenomeni intensi, anche molto forti, sparsi sul settore nord-orientale al confine con la Lombardia e sulla parte meridionale al confine con la Liguria. Ai fenomeni saranno associate fulminazioni e forti raffiche di vento.

Per quanto riguarda i corsi d’acqua, le piogge cadute nelle ultime ore nella regione hanno determinato un innalzamento dei livelli idrometrici del reticolo secondario e principale dell’intera regione. Come riporta Arpa, gli incrementi più significativi si sono registrati sui corsi d’acqua minori del bacino del Tanaro, del Toce e del Sesia, in particolare per il Borbore a San Damiano (AT), il Santino a San Bernardino (VB) e il Sessera a Pray (BI).

Nel torinese si segnala il repentino e temporaneo innalzamento del livello idrometrico della Dora Riparia, in conseguenza delle forti piogge. I livelli dei corsi d’acqua del reticolo principale ricadenti nelle aree maggiormente interessate dalle precipitazioni mostrano al momento incrementi apprezzabili ma ancora poco significativi, così come anche lungo l’asta del Fiume Po. Sulla base delle precipitazioni pregresse e previste, nelle prossime ore sono ancora attesi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua principali e secondari che si manterranno generalmente al di sotto del livello di guardia.

Per quanto riguarda i fenomeni di versante, la giornata sarà caratterizzata da una probabilità anche elevata che si verifichino inneschi isolati di frane superficiali nelle aree montane e pedemontane alpine del Biellese e del Verbano e inneschi diffusi nel Torinese, Cuneese e Alessandrino, nonché nelle aree collinari del Torinese, Cuneese e Novarese.

