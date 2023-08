Maltempo Piemonte, frane in Valle Argentera: 153 persone salvate con gli elicotteri | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Evacuati con 2 elicotteri dei Vigili del Fuoco, uno proveniente dal reparto volo di Torino e l’altro da quello di Varese, i 153 campeggiatori che erano rimasti bloccati per le frane in Valle Argentera. Al momento sono in corso ricognizioni a terra da parte del team speleo alpino fluviale del Corpo nazionale e di personale del Soccorso Alpino per verificare l’eventuale presenza di ulteriori persone da evacuare nelle aree isolate dai cedimenti.

