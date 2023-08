Maltempo Piemonte, torrente esonda in una frazione di Bardonecchia: provinciale del Melezet invasa dal fango | FOTO

MeteoWeb

Oltre che a Sauze di Cesana, il forte temporale di ieri sera in Valle di Susa ha creato nuovi danni a Bardonecchia, questa volta in località Les Arnauds: il Rio Fosse è esondato e la provinciale 216 del Melezet è stata invasa dal fango. Il personale della Viabilità della Città metropolitana di Torino è subito intervenuto e ha ripulito il tratto stradale che ora è nuovamente percorribile, mentre proseguono le operazioni di pulizia dell’alveo sotto un ponte.

Continuano i lavori per la colata del 13 agosto

Nel frattempo, proseguono i lavori di rimozione dei detriti alluvionali portati dalla colata del 13 agosto, “per liberare l’alveo del Rio Frejus e per ripristinare l’officiosità idraulica degli attraversamenti”, spiega la Città metropolitana. Ieri è stato effettuato un nuovo sopralluogo, con un ingegnere incaricato, finalizzato a valutare lo stato della struttura del ponte della provinciale 216 alla confluenza dei torrenti Frejus-Melezet. Il ponte, seppur danneggiato in alcuni punti dai massi che l’hanno travolto, ha ben retto l’impatto, non presentando un significativo aggravarsi della situazione statica antecedente: si prevede di poterlo riaprire al transito quando saranno terminati i lavori in urgenza, previo posizionamento di idonee protezioni laterali (new- jersey). – È in corso tuttavia la progettazione per la realizzazione di un nuovo ponte. La conferenza dei servizi sul progetto definitivo era stata convocata a luglio per il 29 settembre.

Lavori sulla provinciale 255

Un altro fronte di intervento della Viabilità della Città Metropolitana è sulla provinciale 255 della Val Clarea, nel comune di Giaglione: il Consorzio forestale ha ultimato i lavori sul canale Maria Bona e completata la pulizia del versante; pertanto da lunedì 28 agosto la Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana potrà iniziare a liberare la strada dai detriti alluvionali che si sono riversati sulla provinciale in corrispondenza di tre conoidi e renderla di nuovo agibile. L’ipotesi è di poterla riaprire per il primo fine settimana di settembre.

