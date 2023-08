Maltempo Piemonte, primo violento temporale in Val Pellice: nubifragi e torrenti in piena | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forte maltempo questa sera nelle zone interne del Piemonte: i primi temporali stanno colpendo le zone alpine, e il più forte si è abbattuto sulla Val Pellice dove ha scaricato in pochi minuti 60mm di pioggia a Sauze di Cesana, 30mm a Praly, 21mm a Thures di Cesana. A causa di questo violento nubifragio, il torrente Ripa si è ingrossato considerevolmente come possiamo osservare dal video a corredo dell’articolo.

E’ soltanto l’inizio di un lungo periodo di maltempo che si intensificherà notevolmente nei prossimi giorni estendendosi a tutto il Piemonte.

