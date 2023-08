Maltempo Piemonte, tempesta a Nord di Torino: gravi danni anche nei campi | FOTO

MeteoWeb

E’ stata una vera tempesta di pioggia, vento e fulmini quella che ieri sera ha colpito la zona Nord di Torino, paralizzando l’aeroporto di Caselle, con voli in arrivo dirottati a Malpensa e quelli in partenza ritardati di qualche ora. Il nubifragio ha allagato la pista e il parcheggi dello scalo torinese. Anche oggi su buona parte del Piemonte resta l’allerta gialla per i temporali.

La tempesta di ieri sera ha causato gravi danni anche alle coltivazioni della zona tra il Ciriacese e il basso Canavese. “La coltura più danneggiata – ha spiegato Coldiretti – è il mais che è ormai in fase di raccolta: interi campi sono stati abbattuti dal forte vento e schiacciati dalla grandinata. Azzerati tutti i cosiddetti secondi raccolti che vengono destinati al consumo bovino e che hanno piante ancora in crescita, ma è andato distrutto anche il 50% dei primi raccolti, la parte più importante dell’annata agricola“. “In un attimo gli agricoltori si sono visti abbattere le piantagioni. Proprio in un anno che nonostante le mille difficoltà sembrava promettere un buon raccolto“. “Ad agosto – ha commentato il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici – i temporali ci sono sempre stati ma non di questa potenza Agli agricoltori colpiti va tutta la nostra solidarietà. Ma è evidente che fare agricoltura di fronte al cambiamento climatico è sempre più una sfida impari“. Secondo Mecca Cici “mettere al sicuro le aziende agricole non interessa solo il nostro comparto agricolo ma tutte le filiere alimentari” e per questo motivo “è fondamentale che le aziende agricole siano messe in condizione di potere assicurare i raccolti distrutti da eventi calamitosi. Se non vengono aiutate a fare fronte a questo clima tropicale – ha concluso – c’è il rischio di nuove chiusure con ripercussioni gravi su tutto il settore agroalimentare e sulle economie dei territori“.

