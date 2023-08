Maltempo, sindaco di Bardonecchia: “sfiorata la tragedia, aiutateci a ripartire il prima possibile”

MeteoWeb

Stamattina il sindaco di Bardonecchia, Chiara Rossetti, in collegamento con il Viminale e con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato: ”Purtroppo questo evento è capitato in un momento clou, noi siamo un paese turistico, avevamo 50mila presenze e abbiamo sfiorato la tragedia. Per cui ringrazio tutte le forze dell’ordine che sono intervenute tempestivamente e questo ha permesso di avere questi risultati, il più grande risultato è quello di non avere avuto feriti e morti. Chi ha vissuto quelle ore immaginava una tragedia”.

Il sindaco Rossetti ha aggiunto: ”Stiamo lavorando tutti perché le nostre attività produttive possano riprendere al più presto il loro lavoro perché ovviamente essendo un posto turistico, abbiamo assolutamente bisogno che l’economia riprenda quanto prima. L’appello che faccio è di aiutarci a ripristinare il prima possibile lo stato dei luoghi”.