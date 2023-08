Forte maltempo anche in Slovenia, allagamenti, grandine grossa e forti venti: tanti danni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il forte maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia, con piogge abbondanti e raffiche di vento fino a 125km/h, ha interessato anche la vicina Slovenia, in particolare lungo la fascia costiera. Nel Paese, si registrano allagamenti, cadute di alberi e ingenti danni materiali. Il nubifragio, accompagnato da vento forte e grandine di grosse dimensioni, ha allagato strade e scantinati, con conseguenti numerose richieste di intervento. Le grandi quantità di acqua piovana scese sulla costa hanno colorato il mare nella baia di Strunjan, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

Il maltempo ha condizionato anche lo svolgimento del Forum strategico di Bled, la località alpina sul lago omonimo, impedendo le tradizionali foto opportunity e le passeggiate nel verde.

A inizio agosto, la Slovenia era già stata colpita pesantemente da disastrose inondazioni, che hanno interessato oltre 10 mila case e abitazioni, molte delle quali sono ancora in fase di risanamento.

Maltempo Slovenia, pesanti allagamenti a Isola